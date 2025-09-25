Canotaj: Argint pentru echipajul de dublu rame masculin la CM de la Shanghai

Echipajul de dublu rame masculin, format din Florin Lehaci şi Florin Arteni, a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai.

Lehaci şi Arteni au fost întrecuţi de echipajul Noii Zeelande.

Pe locul trei s-a clasat echipajul Elveţiei.

Este a doua medalie obţinută, joi, de România la CM de la Shanghai, după aurul de la dublu rame feminin cu Simona Radiş şi Magda Rusu.