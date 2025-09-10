Canotaj: România va fi reprezentată de 39 de sportivi la CM de la Shanghai

România va fi reprezentată de o delegaţie formată din 39 de sportivi şi 8 antrenori la Campionatele Mondiale de Canotaj, care se vor desfăşura între 21–28 septembrie la Shanghai, China.

Ediţia din acest an aduce o premieră istorică: introducerea probelor mixte. România va lua startul şi la dublu vâsle mixt (Mix2x) şi 8+1 mixt (Mix8+).

Componenţa provizorie a lotului României, anunţată de preşedintele Federaţiei de Canotaj, Elisabeta Lipă:

Echipaje feminine:

Dublu rame (W2-) – Magdalena Rusu, Simona Radiş

Dublu vâsle (W2x) – Bianca Ifteni, Mariana Dumitru

Patru rame (W4-) – Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereş

Patru vâsle (W4x) – Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroşanu, Mădălina Ioana Cornea

8+1 (W8+) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Iuliana Buhuş, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Victoria Petreanu

Echipaje masculine:

Schif simplu (M1x) – Mihai Chiruţă

Dublu rame (M2-) – Florin Arteni, Florin Lehaci

Dublu vâsle (M2x) – Andrei Cornea, Marian Enache

Patru rame (M4-) – Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

Patru vâsle (M4x) – Alexandru Gherasim, Iulian Chelaru, Andrei Lungu, Cristian Nicoară, Florin Horodişteanu

8+1 (M8+) – Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Eduard Moldovan, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Cosmin Pleşescu, Fabrizio Scripcariu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu, Adrian Munteanu, Mateus Cozminciuc

Echipaje mixte:

Dublu vâsle mixt (Mix2x) – Andrei Cornea, Mădălina Ioana Cornea

8+1 mixt (Mix8+) – Andrada Moroşanu, Maria Lehaci, Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, Magdalena Rusu, Simona Radiş, Victoria Petreanu.