Capăt de drum pentru Sorana Cîrstea la Hong Kong

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de canadianca Leylah Fernandez, cu 6-4, 6-4, vineri, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 44 min), în fața favoritei numărul doi.

După un prim set echilibrat, românca a fost condusă cu 5-1 în actul secund, dar a revenit și s-a apropiat la 5-4, înainte de pierde meciul.

Fernandez (22 ani, 23 WTA) are acum 2-0 în meciurile directe, după ce a învins-o pe Cîrstea și în urmă cu două săptămâni, în semifinale, la Osaka, în trei seturi, cu 6-1, 2-6, 6-4. Fernandez a cucerit titlul ulterior.

Sorana Cîrstea rămâne cu un cec de 6.815 de dolari și 54 de puncte WTA.

Fernandez va juca în penultimul act contra conaționalei Victoria Mboko, iar cealaltă semifinală le va opune pe Cristina Bucșa și Maya Joint.