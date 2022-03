Căpitan în Liga 1, pregătit de națională la 35 de ani: „Deocamdată, nu m-a contactat nimeni din noul staff…”

Bogdan Mitrea, căpitanul lui Sepsi, va împlini în acest an 35 de ani. Fotbalistul consideră ca mai are multe de arătat, mai ales că își dorește și o convocare la echipa națională.

Alături de echipa sa, Sepsi, Bogdan Mitrea se află pe locul 3 din play-out și este calificat în semifinala Cupei României, unde se va duela cu Universitatea Craiova.

Bogdan Mitrea: „Mă simt super bine, după 30 de ani m-am simțit și mai bine.”

„Mi se zicea ‘Bunicul’. Eu am avut ghinionul că am prins între schimbările de generații și de regulament, prima dată ți se spunea că ești prea tânăr și n-ai experiență, apoi că erai considerat prea bătrân.

Am aproape 35 de ani, dar nu mă simt ca un bunic. Mă simt bine de tot. Mă simt super bine, după 30 de ani m-am simțit și mai bine. Am avut o carieră destul de constantă. Cred că secretul este să te pregătești bine, să ai o genetică bună. Pentru că poți să fii superprofesionist și să ai ghinionul să te accidentezi. Eu am o genetică bună, nu am avut accidentări niciodată, sper să nu am nici în continuare. Trebuie să ai grijă de corpul tău, să te odihnești, să nu pierzi nopțile. Să te pregătești bine mereu, pentru că antrenamentul bun și odihna țin departe accidentările care se pot preveni.”, a declarat Mitrea pentru Sport.ro.

„Sunt pregătit să merg la națională, deși am aproape 35 de ani”. Bogdan Mitrea vrea să fie convocat

„Sunt pregătit să merg la națională, deși am aproape 35 de ani. Sper și îmi doresc să merg la echipa națională, ca orice jucător român. Este ceva unic și este o mândrie să îți reprezinți țara. Deocamdată, nu m-a contactat nimeni din noul staff. Am o singură selecție și un gol, a fost ceva superb.

Am debutat abia la 33 de ani. Și eu așteptam să fie mai devreme. În 2014, am fost prima dată la un turneu amical al naționalei, din păcate nu am debutat atunci. A fost un regret al meu. Apoi am fost și în 2015, și în 2016, am fost la 5-6 meciuri. Până la urmă a venit debutul mult așteptat, chiar nu mai speram. A fost o surpriză plăcută pentru mine, mă bucur că am și marcat, o să-mi rămână mereu în minte acel meci”, a mai adăugat Bogdan Mitrea pentru sursa citată.

Bogdan Mitrea are o selecție și un gol pentru naționala României, în 2020, în amicalul cu Belarus (5-3). În cariera sa, a mai evoluat pentru formații precum: