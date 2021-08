Căpitan la reduceri! Florin Tănase: „A venit Black Friday mai devreme”

Florin Tănase şi-a prelungit contractul cu FCSB. Căpitanul este fericit că Gigi Becali a acceptat reducerea clauzei de reziliere la trei milioane de euro.

De cinci ani la FCSB, Florin Tănase a acceptat oferta de prelungire a contractului deşi a ezitat în vară, cu gândul la un transfer în străinătate. Căpitanul roş-albaştrilor a obţinut totuşi o reducere a clauzei de reziliere. Poate pleca dacă va primi o ofertă de trei milioane de euro.

”Am ezitat acum câteva luni, am stat și m-am gândit mai bine și am luat această decizie. Cred că e una bună, atât pentru mine, cât și pentru club. În felul acesta nu voi pleca liber și clubul nu va pierde banii pe care i-a dat pe mine. E și clubul liniștit, și eu. Am acea clauză de trei milioane. Nu mai sunt 5 milioane, a venit Black Friday mai devreme. Am rămas cu gândul de a câștiga trofee, dar și de a pleca” – a declarat Tănase înaintea meciului cu Rapid.

Florin Tănase este golgeterul ultimei ediţii din Liga 1. Căpitanul roş-albaştrilor este în faţa primului său derby cu Rapid.

25 de goluri în 36 de apariții a reușit Florin Tănase în sezonul 2020/2021, la FCSB.

După ce a semnat noul contract cu FCSB, Flori Tănase va primi un salariu de 360.000 de euro pe sezon.