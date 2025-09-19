Căpitanii din Superligă, Liga 2 şi Superliga Feminină vor purta banderola B.R.A.V.O. în etapa din acest weekend

Federaţia Română de Fotbal anunţă că, în etapa ce se desfăşoară în acest weekend, căpitanii echipelor din Superligă, Liga 2 şi Superliga Feminină vor purta banderola B.R.A.V.O., ca semn al sprijinului pentru platforma cu acelaşi nume.

Prin această iniţiativă, FRF invită toate cluburile din primele două eşaloane să se alăture demersului B.R.A.V.O. Scopul este ca, în cadrul meciurilor oficiale, să fie promovată platforma în faţa spectatorilor, jucătorilor, oficialilor şi a tuturor celor implicaţi în fenomenul fotbalistic, pentru a transmite adevăratele valori ale sportului, precizează FRF.

“Federaţia Română de Fotbal mulţumeşte tuturor cluburilor care au acceptat provocarea de a purta banderola B.R.A.V.O. şi de a fi ambasadori ai unei atitudini pozitive pe teren şi în tribune. Această acţiune este un pas important spre construirea unui climat sportiv mai sănătos şi mai plin de respect”, notează frf.ro.

Platforma FRF B.R.A.V.O. a pornit de la un insight simplu, dar puternic: ce aud copiii de pe marginea terenului le poate modela nu doar jocul, ci şi viitorul. Astfel, B.R.A.V.O. devine o platformă prin care FRF promovează Bucuria, Respectul, Afecţiunea, Voinţa şi Optimismul în relaţia cu tinerii sportivi.

FRF B.R.A.V.O. reprezintă începutul unui demers de durată, construit pentru a susţine educarea, sprijinirea şi inspirarea generaţiilor tinere din fotbalul românesc, explică federaţia. Reuşita acestei iniţiative presupune implicarea tuturor actorilor din jurul sportului juvenil: părinţi, antrenori, oficiali şi suporteri.