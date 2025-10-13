Căpitanul Austriei: „România a jucat foarte bine”

Căpitanul Austriei, David Alaba, a vorbit după 0-1 cu România despre dezamăgirea din vestiarul echipei sale.

„Dezamăgirea este evident imensă. Aveam alte planuri și voiam să câștigăm la București. Când primești un gol în ultimul minut, când te-ai fi putut mulțumi cu un egal, 0-0, este de două ori mai amar. România a jucat foarte bine. Nici noi nu ne-am descurcat prea rău uneori”, a spus apărătorul lui Real Madrid.

Apoi, Alaba a explicat cum i-au îngenuncheat tricolorii: „Nu poți apăra totul (n.r. – cu trimitere la golul lui Ghiță). Românii au fost mereu veninoși, mereu periculoși. La experiența noastră, la echipa și la drumul pe care l-am parcurs deja, n-ar fi trebuit să părăsim terenul învinși aici. Am câștigat un meci ca acesta în Bosnia. Nu poți juca remarcabil în fiecare meci. Dar cred că suntem încrezători și că avem totul în mâinile noastre”.