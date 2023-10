Căpitanul celor de la FC Botoșani surprinde după eșecul cu FCSB: ”Cred că azi a fost și meciul care ne-a dat nouă o putere în plus!”

Echipa FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii.

La finalul meciului, Victor Dican a oferit mai multe declarații.

”Astăzi am arătat bine, dar, din păcate, nu a fost suficient să scoatem un punct. Am jucat cu poate cea mai bună echipă din România. Am arătat bine. Trebuie să ne dea încredere acest meci.

Am încercat să ajut echipa cât am putut. Toată lumea a depus un efort incredibil, de asta am și arătat așa bine.

În vestiar la noi sunt mai mulți lideri. Cred că azi a fost și meciul care ne-a dat nouă o putere în plus.

A fost o atmosferă incredibilă. Din păcate, nu a fost suficient să luăm măcar un punct”, a spus Victor Dican.