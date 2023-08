Căpitanul Farului, înaintea meciului cu FC Urartu: Îmi place orașul, nu-mi place căldura

Căpitanul echipei de fotbal Farul Constanţa, Ionuţ Larie, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei din deplasare cu formaţia armeană FC Urartu, din turul al doilea preliminar al Europa Conference League, că speră ca el şi colegii săi să revină acasă calificaţi în faza următoare a competiţiei.

„Într-adevăr, este un meci de a fi şi a nu fi. Avem şi experienţa dublei cu Sheriff Tiraspol în care am avut avantaj de un gol după partida tur… sperăm că am învăţat din acea greşeală. Ne dorim să facem lucruri bune acum şi să ne întoarcem calificaţi acasă. Eu consider că avem o şansă importantă să trecem în turul următor. Important este să începem cât mai bine meciul pentru a prinde curaj pe tot parcursul celor 90 de minute”, a afirmat fundaşul.

Acesta a menţionat că îşi doreşte ca joi formaţia sa să fie cea care impresionează prin jocul prestat.

„Cred că FC Urartu se aseamănă cu Farul ca stil de joc. Şi lor şi nouă ne place să avem posesia şi să jucăm ofensiv. Am fost plăcut impresionat de jocul lor în tur, dar sper ca mâine să fim noi cei care vor impresiona. Sperăm ca mâine să ne impunem jocul şi să avem noi posesia. Şi, bineînţeles, să nu fie nevoie să revenim pe tabelă, pentru că FC Urartu a demonstrat că e o echipă foarte bună. Îmi place oraşul, dar nu-mi place căldura. Sper să ne adaptăm mâine la această temperatură”, a precizat Larie.

Echipa de fotbal Farul Constanţa întâlneşte formaţia armeană FC Urartu, joi, de la ora 19:00, pe Stadionul Urartu din Erevan, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League. În partida de la Ovidiu, Farul s-a impus cu scorul de 3-2.

În cazul în care va trece de FC Urartu, Farul Constanţa va juca în turul al treilea preliminar al Conference League contra formaţiei FC Flora Tallinn, campioana Estoniei.

Farul joacă în Europa Conference League după ce a fost eliminată de Sheriff Tiraspol din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.