Căpitanul lui Go Ahead Eagles a numit principalul pericol de la FCSB: „Este un jucător foarte puternic”

Joi, de la ora 19:45 a României, FCSB joacă în Olanda, cu Go Ahead Eagles, în prima etapă din grupa de Europa League.

Mats Deijl, căpitanul formației olandeze, așteaptă cu nerăbdare meciul cu FCSB.

„Desigur, există o oarecare tensiune, dar asta te ține în alertă. Am avut deja un meci important, finala cupei, și l-am gestionat bine. Fotbalul trăiește cu adevărat în oraș și se simte asta și în jurul meciului cu FCSB.

Fie că este vorba de derby-ul împotriva lui PEC Zwolle sau de meciurile europene, ești oprit la supermarket și suporterii îți urează noroc, de exemplu. E minunat să ai parte de astfel de experiențe.

Noi nu am jucat niciodată meciuri europene importante, în afară de SK Brann de anul trecut (n.r. – în turul 2 preliminar din Conference League, dublă câștigată de norvegieni cu 2-1 la general). De asemenea, așteptăm cu nerăbdare meciurile în deplasare.

Sperăm ca mâine să avem parte de suporteri efervescență. FCSB are jucători foarte buni la nivel individual, iar căpitanul lor este, de asemenea, un jucător foarte puternic. Suntem pregătiți pentru stilul lor de joc, dar ne concentrăm în principal pe al nostru.

Am dovedit că, fiind un club mic, ne putem descurca împotriva unor adversari mari. Putem obține un rezultat bun mâine, iar asta ar fi o victorie semnificativă pentru noi pe termen scurt”, a spus el.