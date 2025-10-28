Căpitanul lui Real Madrid a fost operat cu succes la genunchiul drept

Dani Carvajal, căpitanul echipei de fotbal Real Madrid, a fost supus cu succes, marți, unei intervenții chirurgicale artroscopice la genunchiul drept, la care a acuzat probleme după marele derby cu FC Barcelona, disputat duminică pe Santiago Bernabeu, informează EFE.

Abia revenise după o ruptură musculară la piciorul drept

Experimentatul fundaș spaniol a resimțit dureri după ce a jucat 19 minute în El Clasico, iar în urma testelor efectuate ulterior i-a fost depistat un ‘corp liber articular’ la genunchiul respectiv, fiind necesară operația.

‘Căpitanul nostru, Dani Carvajal, a fost supus cu succes unei intervenții chirurgicale artroscopice la genunchiul drept, astăzi. Operația a fost efectuată de Dr. Manuel Leyes sub supravegherea Serviciilor Medicale de la Real Madrid. Carvajal va începe munca de recuperare în următoarele zile”, a anunțat Real Madrid într-un comunicat.

Carvajal a evoluat din nou duminică pentru Real Madrid, după patru partide ratate din cauza unei rupturi musculare la piciorul drept.

Operația de marți a fost efectuată la același genunchi la care Dani Carvajal a suferit o ruptură de ligament încrucișat pe 5 octombrie 2024, care l-a ținut departe de gazon timp de opt luni.

De data aceasta, însă, timpul estimat al indisponibilității sale este mai scurt, între o lună și jumătate și două luni și jumătate, conform unei surse din cadrul clubului madrilen.

După victoria obținută duminică, Real Madrid și-a consolidat poziția de lider în La Liga, distanțându-se la cinci puncte de FC Barcelona, ocupanta locului secund.