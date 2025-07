Căpitanul lui ”U” Cluj a tras semnalul de alarmă: ”Va fi un meci echilibrat!”

FC Universitatea Cluj deschide „aventura europeană” din sezonul 2025-2026 cu o partidă pe terenul celor de la Ararat-Armenia, programată joi, 24 iulie, de la ora 19:00 (20:00 ora locală), la Erevan, se arată pe site-ul al celor de la U Cluj.

La conferința de presă premergătoare partidei, Alexandru Chipciu a făcut o descriere a adversarului din capitala Armeniei și a prefațat turul dublei manșe.

”Așteptam meciul. Cu trecerea anilor vezi lucrurile diferit, eu am și fost obișinuit să joc în Europa. Cu siguranță nu ne gândim că avem un meci ușor, că am venit să câștigăm lejer aici, în Armenia. Va fi un meci greu, suntem conștienți de asta și sperăm să ieșim învingători. Sunt bucuros, de abia aștept meciul, dar cel mai important e că am făcut oamenii să spere că putem fi acolo sus și să revenim în Europa după atăția ani. I-am analizat zilele acestea, au făcut multe schimbări, au multe naționalități, cred că sunt o echipă de calitate. Cred că va fi un meci echilibrat, dar nu au omogenitate. Noi avem, știm ce trebuie să facem, dar va fi un duel echilibrat. Cel mai important va fi să ne adaptăm la condițiile de joc, temperatură, stadion. Importanța meciului e foarte mare. Trebuie să ne adaptăm repede la ideea de Europa și să ne concentrăm”, a spus Alexandru Chipciu.