Care a fost atmosfera din vestiarul echipei lui Adrian Mititelu, imediat după ce a retrogradat

Ionuț Gurău (25 de ani), portarul lui FCU Craiova, a fost dărâmat la capătul înfrângerii cu Hermannstadt, 1-3, din ultima rundă a play-out-ului, în urma căruia echipa finanțată de Adrian Mititelu a retrogradat.

„Mă gândesc că suntem echipa cu cele mai multe goluri primite. Îmi trag și eu un semnal de alarmă, sunt portar și nu trebuie să iau atât de multe goluri. Atât am putut să fac. Am dat tot ce am putut pentru această echipă, asta este. Poate altul ar fi reușit mai multe în locul meu.

Înțeleg suporterii, e supărare mare. Este inexplicabil, la ce jucători avem, la ce calitate individuală există aici, la ce condiții…

Strângem rândurile, vom avea o discuție cu conducerea și vedem ce se va întâmpla. Domnul Mititelu nu mai știa ce să zică, la cât iubește această echipă”, a spus Gurău la Prima Sport.