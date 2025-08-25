Care era planul lui Dan Petrescu înainte de înfrângerea cu Hacken: ”Avea de gând”

CFR Cluj a pierdut contra echipei suedeze Hacken, scor 2-7, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Dan Petrescu și-a anunțat demisia de la echipa din Gruia la finalul duelului.

Acum, Cristi Balaj, președintele clubului ardelean, a dezvăluit ce avea de gând să facă tehnicianul înaintea eșecului înregistrat.

”El a regretat că nu a plecat după câștigarea cupei României și avea de gând să plece după ce califica echipa în faza ligii Conference League.

El avea de gând să plece, a fost surprins (n.r. de 2-7 cu Hacken). Când jucăm cu echipele nordice se întâmplă surprize, în special când se joacă pe teren sintetic”, a spus Cristi Balaj, la Liga Digisport.