Care este bugetul lui Dinamo pentru sezonul curent din Superliga

Dinamo a înregistrat trei victorii, trei remize și o înfrângere în acest sezon din Superliga și a acumulat 12 puncte.

Astfel, gruparea din Ștefan cel Mare ocupă locul șase în clasament.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că bugetul clubului din acest sezon este de 12 milioane de euro.

”În fiecare an creștem bugetul de salarii. În acest an, am crescut și bugetul administrativ. Dinamo nu se poate compara cu un club normal, are o infrastructură și trebuie să comunice cu toți fanii, să fie la un nivel, dar și anul ăsta, Dinamo este în deficit.

Asta înseamnă că acționarii vin, pentru al treilea an consecutiv, cu aport suplimentar pentru a finanța clubul. Construim și putem ajunge la un Dinamo care să producă. Sumă de buget total? Undeva spre 12 milioane, probabil”, a spus Andrei Nicolescu, pentru Fanatik.