Care este cea mai bine clasată româncă în topul mondial al tenisului

Clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume, dat publicității luni de WTA, a rămas nemodificat în partea sa superioară, belarusa Arina Sabalenka aflându-se în continuare în fotoliul de lider, urmată la mare distanță de poloneza Iga Swiatek, care a câștigat duminică turneul de la Seul, în timp ce pe poziția a treia se află americanca Coco Gauff.

Cea mai bine clasată jucătoare română este Jacqueline Cristian (locul 42), în timp ce Sorana Cîrstea se află pe locul 64, iar Elena-Gabriela Ruse pe 98.

La dublu, Sorana Cîrstea ocupă cea mai bună poziție (56), urmată de Elena-Gabriela Ruse (65), Monica Niculescu (78) și Jaqueline Cristian, care a făcut un salt de 35 de locuri și se acum acum pe cea de-a 120-a poziție.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 11.225 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.433

3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.873

4 (4). Amanda Anisimova (SUA) 5.109

5 (5). Mirra Andreeva (Rusia) 4.793

6 (6). Madison Keys (SUA) 4.579

7 (4). Jessica Pegula (SUA) 4.383

8 (8). Jasmine Paolini (Italia) 4.006

9 (7). Qinwen Zheng (China) 4.003

10 (10). Elena Rîbakina (Kazahstan) 3.833

…………………………………………………………..

42 (41). Jaqueline Cristian 1.281

64 (66). Sorana Cîrstea 1.057

98 (95). Elena-Gabriela Ruse 755

113 (115). Irina-Camelia Begu 694

119 (120). Anca Todoni 660

…

Clasamentul WTA la dublu

1 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 8.625 puncte

2 (1). Taylor Townsend (SUA) 8.460

3 (3). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.725

4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 7.270

5 (5). Sara Errani (Italia) 7.195

5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 7.195

7 (7). Veronika Kudermetova (Rusia) 6.360

8 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.643

9 (9). Elise Mertens (Belgia) 5.630

10 (10). Diana Șnaider (Rusia) 5.365

…………………………………………………..

56 (56). Sorana Cîrstea 1.504

65 (62). Elena-Gabriela Ruse 1.298

78 (73).Monica Niculescu 1.094

120 (155). Jaqueline Cristian 613

…