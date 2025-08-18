Care este cel mai bun atacant din Superliga în opinia lui Gabi Torje

Gabi Torje, fost internațional român, și-a exprimat public admirația pentru atacantul Steven Nsimba, proaspăt transferat la Universitatea Craiova.

Torje a declarat că, din punctul său de vedere, Nsimba este „numărul 1” în SuperLiga, lăsând deoparte faptul că Al-Hamlawi are mai multe goluri înscrise. El a evidențiat calitățile și prestația lui Nsimba pe teren, considerându-l superior față de ceilalți atacanți importanți ai acestui început de sezon – Assad Al-Hamlawi și Antoine Baroan.

„Pentru mine, Nsimba e numărul unu, lăsând la o parte că Al-Hamlawi are mai multe goluri date!

Dar, ca și calități, și ceea ce arată în teren, Nsimba mi se pare că e cel mai bun dintre toți trei (n.r. Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba și Antoine Baroan)”, a declarat Gabi Torje, conform digisport.ro.

Steven Nsimba (29 ani) s-a remarcat rapid la Craiova: în primele patru partide din Liga 1 a marcat 4 goluri și a oferit un assist. De asemenea, a înscris și în Conference League, în returul disputat cu Spartak Trnava.

Atacantul are o cotă de piață de 300.000 euro, potrivit transfermarkt.com, și a semnat cu Universitatea Craiova până în vara lui 2027. Transferat de Mihai Rotaru drept jucător liber de contract de la Aubagne (Franța, liga a treia), Nsimba a avut un sezon trecut cu 33 de meciuri jucate, 15 goluri și 6 assist-uri.