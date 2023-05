Care este cel mai mare salariu de la Farul

Gică Hagi este recunoscut pentru faptul că încearcă să ţină cât mai mult cheltuielile sub control. Cel mai mare salariu pe care îl plătește acum este de 7.000 de euro, însă jucătorii au în contracte bonusuri de performanță.

”Noi, în momentul de faţă, plătim 7.000 (n.r. de euro) cel mai mare. Lucrează cu bonusuri. Cu fixul (n.r. salariul fix) doar atât ne-am dus.

Poate anul ăsta o să ne ducem şi mai mult puţin, dar contează bonusurile pentru mine, pentru că jucătorul trebuie să fie motivat să producă”, a pus Gică Hagi pentru Orange Sport.

Gică Hagi mai spune că jucătorii au şi bonusuri individuale, în funcţie de performanţele pe care le realizează:

„Nu pot să-ţi dau fix de la început totul şi după aceea eu să am probleme în partea administrativă. Deci produci, i-ai luat.

Cum iau acum. Au ieşit campioni? Toţi banii care sunt de la locul, de anul trecut, până la locul 1 sunt ai lor.

Performanţa aduce performanţa. Excelezi? Banii vin. Important e să faci performanţă! Are echipa bonus colectiv de victorie, dar şi fiecare jucător în contractul lui… are bonus de meci, de victorie. Deci are dublă primă”, a mai explicat Gică Hagi pentru Orange Sport.

Președintele Farului, Gică Popescu, a declarat că echipa mare a avut un buget de 4,5 milioane de euro.

„Echipa mare a avut buget sezonul ăsta 4,5 milioane de euro. Mai e 1,5 milioane la juniori, mai avem credite la bănci pe care trebuie să le acoperim.

Să dublăm bugetul e imposibil (n.r. – pentru participarea în preliminariile Ligii Campionilor, în vară), dar să creștem, putem. Asta ne dorim.

Asta încercăm an de an să facem. De fiecare dată, încercăm să aducem între noi sponsori, investitori care să ne ajute să mergem mai departe cu acest proiect și să tratăm cu ei. Eu sper să avem vești bune, cât de curând.

Noi suntem o echipă care vindem, nu cumpărăm. Nu știu cine pleacă. E prea devreme. Mai e o săptămână de campionat și dup-aia vedem ce facem”, a declarat președintele Farului, Gică Popescu.