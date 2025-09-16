Care este echipa ideală a etapei a 9-a din Superliga

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a noua:

PORTAR

Ioannis Anestis (FC Botoșani) – Un nou meci mare făcut de portarul botoșănenilor. Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.

FUNDAŞI

Maxime Sivis (Dinamo) – Introdus pe teren în ultimele 10 minute, a marcat pentru a doua oară în acest sezon.

Alexandru Dinu (Unirea Slobozia) – Căpitanul ialomițenilor a fost ca un zid în fața adversarilor. Este integralist în campionatul curent.

Lars Kramer (FC Rapid) – S-a impus rapid ca titular în cea mai bună defensivă din campionat. Dă siguranță echipei. A câștigat cinci dintre cele șase dueluri aeriene în care a fost implicat.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – A dominat flancul stâng. A contribuit la golul care a închis meciul.

MIJLOCAŞI

Valentin Costache (UTA Arad) – Gol și pasă decisivă într-un nou meci spectaculos în care a fost implicată UTA.

Valon Hamdiu (Unirea Slobizia) – A consumat multă energie pe durata partidei. A acoperit excelent zona din fața liniei defensive.

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – A făcut un meci fantastic! A deschis scorul, a contribuit la golul doi, apoi a pasat decisiv pentru ultima reușită a partidei.

ATACANŢI

Caio Ferreira (FC Argeș) – A deschis scorul la Arad cu o execuție prin care și-a arătat clasa.

Steven Nsimba (Universitatea Craiova) – Un pericol permanent pentru fundașii adverși. A ajuns la șapte goluri în tricoul Universității Craiova (11 jocuri în toate competițiile), dintre care cinci în campionat.

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – A înscris pentru a cincea oară în acest sezon, golul său fiind iar decisiv.

ANTRENORUL ETAPEI

Željko Kopić (Dinamo – FOTO) – Bucureștenii s-au impus categoric pe terenul rivalilor ploieșteni și au ajuns la cinci victorii în ultimele șase runde.