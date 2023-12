Care este echipa pentru care Alex Chipciu regretă că a evoluat: „A fost o greșeală!”

Ajuns la 34 de ani, Alexandru Chipciu se află la al doilea sezon în tricoul celor de la U Cluj.

Recent, mijlocașul a dezvăluit numele clubului unde regretă că s-a transferat. Iată ce echipă i-a creat amintiri neplăcute în cariera sa.

„A fost o greșeală!”

„M-am întâlnit la un moment dat cu Răzvan Lucescu, voiam să plec de la Anderlecht. Era o discuție despre a veni la PAOK, dar Răzvan mi-a zis să nu plec de la Anderlecht, că e un club important, să mă lupt să joc.

Am plecat împrumut la Praga, cred că a fost o greșeală. Ar fi un moment în care nu am luat o decizie bună. Și ar mai fi faza că am venit în țară și nu am plecat în Turcia, dar la momentul actual nu-mi pare rău deloc”, a spus Alexandru Chipciu, pentru Sport.ro.