Care este jucătorul român de tenis cel mai bine clasat în topul ATP

Tenismanul rus Karen Hacianov a revenit după o pauză de doi ani în primele zece locuri ale clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a jucat finala la Toronto și a atins optimile la Cincinnati.

Hacianov a urcat trei poziții și se află pe locul al nouălea în lume. Ultima oară când s-a aflat în top 10 (locul 10) a fost pe 12 iunie 2023. Cea mai bună clasare a rusului rămâne locul 8, pe care l-a ocupat în premieră în iulie 2019.

Italianul Jannik Sinner rămâne în fruntea ierarhiei, chiar dacă a fost nevoit să abandoneze în finala de la Cincinnati, ecartul dintre el și spaniolul Carlos Alcaraz, laureat în Ohio și al doilea clasat în lume, fiind acum de mai puțin de 2.000 de puncte.

Podiumul mondial este completat de germanul Alexander Zverev, la peste 3.000 de puncte de Alcaraz.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 267, iar Victor Cornea, la dublu, pe 139.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.480 puncte

2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 9.590

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 6.230

4 (4). Taylor Fritz (SUA) 5.575

5 (5). Jack Draper (Marea Britanie) 4.440

6 (6). Ben Shelton (SUA) 4.280

7 (7). Novak Djokovic (Serbia) 4.130

8 (8). Alex de Minaur (SUA) 3.545

9 (12). Karen Hacianov (Rusia)) 3.240

10 (10). Lorenzo Musetti (Italia) 3.205

……………………………………………………..

267 (266). Filip Cristian Jianu 201

354 (402). Gabi Adrian Boitan 138

383 (359). Nicholas David Ionel 128

493 (486). Dan Alexandru Tomescu 83

564 (472). Cezar Crețu 66

565 (547). Ștefan Adrian Andreescu 66

572 (622). Sebastian Gima 64

661 (656). Radu Mihai Papoe 49

680 (628). Ștefan Paloși 47

