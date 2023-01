Care este marele regret al lui Nicolae Dică: ”Nu am spus niciodată treaba asta!”

Nicolae Dică a vorbit despre marele său regret.

Nicolae Dică regretă faptul că nu a reușit să îl cunoască personal pe Jean Constantin, unul dintre marii actori români ai peocii comuniste.

”Nu am spus niciodată treaba asta… Am un regret! Că nu am reuşit să stau niciodată, la o masă, cu marele actor Jean Constantin, în toţi aceşti ani chiar vorbeam cu soţia mea că îmi doream să se întâmple treaba asta.

Tot îi spuneam că îmi iau inima în dinţi şi fac rost de numărul lui. Am stat, am stat, şi nu am avut curjaul să fac asta. Şi după dânsul a plecat dintre noi şi chiar regret, a fost actorul care mi-a marcat copilăria. Era un vis de-al meu… ”, a declarat Nicolae Dică la Podcast Orange Sport cu Mircea Meşter. 1 la 1.