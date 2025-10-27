Care este poziția clubului Real Madrid, în scandalul dintre Vinicius și Xabi Alonso

Real Madrid a decis să nu intervină și să nu-l amendeze pe Vinicius pentru comportamentul său din timpul meciului El Clásico de duminică, desfășurat pe stadionul Santiago Bernabéu.

Vinicius l-ar fi drăcuit pe Xabi Alonso în momentul schimbării

Furios și foarte supărat când a fost înlocuit cu Rodrygo în repriza secundă, Vinicius a avut o atitudine incredibilă. S-a dus spre banca de rezerve, dar s-a răzgândit și a deviat de la traseu, ajungând la vestiare. Presa spaniolă scrie, chiar, că l-ar fi înjurat pe antrenorul Xabi Alonso, care nici măcar nu s-a uitat la el.

În context, conducerea clubului a decis să nu-l cheme pe brazilian ca să dea explicații, deoarece consideră că este o decizie care trebuie luată de Xabi Alonso și Vinicius pentru a încerca să găsească o soluție și a se asigura că această problemă nu se va repeta.

„Dacă brazilianul a făcut o greșeală, va încerca să-l pună pe drumul cel bun, dar Real Madrid nu va interveni pentru a-l pedepsi pe jucător. Va fi o decizie exclusivă a lui Xabi Alonso”, a transmis jurnalistul Javi Herráez pentru SER Deportivos.

„Întotdeauna eu. Plec de la echipă”, a strigat brazilianul când părăsea terenul. Înlocuirea i-a provocat neîncredere când a văzut numărul 7 pe tabela de marcaj. Vinicius a părăsit terenul cu grijă, făcând cu mâna și strigând pe parcurs pentru a-și arăta furia. „Eu? Eu? Domnule, domnule! Vai tomar no cu! (n.r. – du-te dracului, În spaniolă)”, ar fi spus el.

Când camerele s-au îndreptat asupra lui Xabi Alonso, care se uita în altă parte, acesta a spus: „Haide, Vini, la dracu’”, și niciunul dintre ei nu a interacționat în timpul schimbării.

Vinícius a arătat și mai multă furie după ce a părăsit terenul: „Mereu eu! Părăsesc echipa! Plec” au fost, potrivit DAZN, cuvintele lui Vinicius, care s-a dus direct la vestiar.