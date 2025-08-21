Care este procedura de programare a meciurilor din Liga 3

Casa Fotbalului va găzdui, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2025-2026 pentru competiţia Liga 3 se va face pe baza Tabelei Berger pentru 12 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.

Așadar, se numerotează bilele de la 1 la 12 și se introduc în două urne separate:

Urna A (acasă) – roșu – bilele cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6

Urna B (deplasare) – albastru – bilele cu numerele 7, 8, 9, 10, 11, 12

În conformitate cu articolul 10, alineat 4 din ROAF, care spune că “în cazul în care mai multe cluburi au sediul social în aceeași localitate, se va întocmi programul în aşa fel încât echipele cluburilor respective să joace alternativ pe teren propriu, pentru ca în aceste localităţi să fie asigurat un program competiţional echilibrat”, în aceste situaţii se va folosi următoarea schemă numerică, în care unui număr din urna A îi corespunde un număr din urna B, astfel încât programul celor două echipe să nu se suprapună:

1-7 2-8 3-9 4-10 5-11 6-12

După încheierea acestei etape a ţintarului, vor urma la rând echipele care au depus cerere pentru a evolua în deplasare sau acasă în prima etapă. Acestea vor extrage o bilă dintre cele rămase în urna A sau B în funcţie de opţiunea exprimată. Dacă numărul extras a fost deja alocat uneia dintre echipele din perechile cu sediul social în aceeaşi localitate, se va extrage o nouă bilă.

După tragerea la sorţi a numărului din Tabela Berger pentru echipele cu solicitări pentru deplasare sau acasă, se vor amesteca apoi toate bilele rămase într-o singură urnă și se vor face extrageri întâi pentru echipele nou-promovate care au mai rămas fără număr, iar apoi se vor face extrageri pentru restul echipelor în ordinea clasamentului campionatului precedent.

Dacă numărul extras a fost deja alocat uneia dintre echipele din perechile cu sediul social în aceeaşi localitate, se va extrage o nouă bilă.