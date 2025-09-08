Care este programul etapei a 10-a din Superliga

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 08 septembrie 2025, ora 16:23,
Programul etapei a 10-a din Superliga este următorul:

Vineri, 19 septembrie

Ora 20.30 FC Botoșani – FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 18.45 FC Argeș – Universitatea Cluj

Ora 21.00 Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad

Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus București

Ora 21.00 Dinamo București – Farul Constanța

