Care este programul etapei a 10-a din Superliga
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 08 septembrie 2025, ora 16:23,
Programul etapei a 10-a din Superliga este următorul:
Vineri, 19 septembrie
Ora 20.30 FC Botoșani – FCSB
Sâmbătă, 20 septembrie
Ora 18.45 FC Argeș – Universitatea Cluj
Ora 21.00 Oțelul Galați – Universitatea Craiova
Duminică, 21 septembrie
Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești
Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad
Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt
Luni, 22 septembrie
Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus București
Ora 21.00 Dinamo București – Farul Constanța