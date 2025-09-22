Care este programul etapei a 12-a din Superliga
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 22 septembrie 2025, ora 18:40,
LPF a anunțat programul etapei a 12-a din SuperLiga României, care va avea loc în perioada 3-6 octombrie.
Vineri, 3 octombrie 2025
- Unirea Slobozia – Dinamo București, ora 20:30
Sâmbătă, 4 octombrie
- Csikszereda – FC Universitatea Cluj, ora 15:00
- FC Argeș – FC Petrolul, ora 17:30
- FC Rapid – FC Farul Constanța, ora 20:30
Duminică, 5 octombrie
- FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt, ora 15:00
- FCSB – Universitatea Craiova, ora 20:30
Luni, 6 octombrie
- SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus, ora 17:30
- FC Botoșani – UTA Arad, ora 20:30