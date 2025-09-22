Care este programul etapei a 12-a din Superliga

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 22 septembrie 2025, ora 18:40,
Superliga
Superliga

LPF a anunțat programul etapei a 12-a din SuperLiga României, care va avea loc în perioada 3-6 octombrie.

Vineri, 3 octombrie 2025

  • Unirea Slobozia – Dinamo București, ora 20:30

Sâmbătă, 4 octombrie

  • Csikszereda – FC Universitatea Cluj, ora 15:00
  • FC Argeș – FC Petrolul, ora 17:30
  • FC Rapid – FC Farul Constanța, ora 20:30

Duminică, 5 octombrie

  • FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt, ora 15:00
  • FCSB – Universitatea Craiova, ora 20:30

Luni, 6 octombrie

  • SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus, ora 17:30
  • FC Botoșani – UTA Arad, ora 20:30
rapidLPFdinamosuperliga
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport