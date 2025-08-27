Care este programul etapei a 9-a din Superliga
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 27 august 2025, ora 16:41,
Acesta este programul etapei a noua din Superliga României.
Vineri, 12 septembrie
Ora 21.00 Universitatea Cluj – FC Rapid
Sâmbătă, 13 septembrie
Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeș
Ora 21.30 Universitatea Craiova – Farul Constanța
Duminică, 14 septembrie
Ora 15.45 Oțelul Galați – FC Botoșani
Ora 18.00 Metaloglobus București – CFR 1907 Cluj
Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB
Luni, 15 septembrie
Ora 18.00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia
Ora 21.00 Petrolul Ploiești – Dinamo București