Care este programul etapei a 9-a din Superliga

Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 27 august 2025, ora 16:41,
Superliga
Superliga

Acesta este programul etapei a noua din Superliga României.

Vineri, 12 septembrie

Ora 21.00 Universitatea Cluj – FC Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeș

Ora 21.30 Universitatea Craiova – Farul Constanța

Duminică, 14 septembrie

Ora 15.45 Oțelul Galați – FC Botoșani

Ora 18.00 Metaloglobus București – CFR 1907 Cluj

Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18.00 FC Hermannstadt  – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Petrolul Ploiești – Dinamo București 

LPFsuperligautau clujrapid
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport