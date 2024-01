Care este regretul jucătorului numit ”noul Modric” care nu a reușit să dovedească: ”Am zis că plec”

Alen Halilovic a fost numit ‘noul Luka Modric’ în 2013, ceea ce a crescut așteptările de la el în lumea fotbalului.

El a semnat cu FC Barcelona în 2014, după ce gruparea catalană a plătit 5 milioane de euro pentru fotbalist.

Halilovic a vorbit despre perioada petrecută la Barcelona într-un interviu pentru The Athletic. Jucătorul și-a exprimat regretul referitor la decizia de a părăsit echipa spaniolă.

”Primii doi ani au fost perfecți la Barca, însă așteptam să primesc o șansă la prima echipă în al treilea an. Atunci mi-am dat seama că Luis Enrique nu mă vedea acolo. Se presupune că trebuia să rămân încă un an pentru că îmi mergea foarte bine. Însă Barca a decis vă trebuia să fiu iar împrumutat, așa că eram puțin frustrat cu toată situația. Nu voiam să plec iar, așa că am zis: ‘La naiba, eu plec de aici’.

Când ești tânăr te gândești că nu ai timp și eu trebuia să fiu în fața lui Iniesta și Xavi. Uitându-mă acum, trebuia doar să am răbdare”, a declarat Halilovic pentru The Athletic.