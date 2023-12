Care este relația dintre Șucu și Bergodi: „Parcă e o minune!”

Rezultatele recente înregistrate de Rapid în ultima vreme au pus sub semnul întrebării viitorul lui Cristiano Bergodi la echipă.

Recent, italianul a vorbit despre relația sa cu patronul Dan Șucu. Iată ce a dezvăluit antrenorul giuleștenilor.

„Parcă e o minune!”

„Am vorbit întotdeauna cu Șucu când au fost momente dificile. La început, când am venit, am luat masa împreună. La fel și după aceste rezultate. El a încercat să ne ajute, m-a întrebat: ‘Cu ce pot să te ajut?’. Și am vorbit, am discutat cu staff-ul, cu cine se ocupă de transferuri și am urmărit jucători. Sperăm că vor veni transferuri.

Sigur că domnul Șucu e un patron un pic diferit față de mulți patroni pe care i-am avut. Nu vorbesc de toți, m-am înțeles bine cu mulți patroni. Șucu are răbdare, parcă e o minune că are răbdare. Cu antrenorii trebuie să ai răbdare, dacă ai răbdare vin și rezultatele”, a spus Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferințe de presă.