Care este salariul lui Gică Hagi la Farul? „Regele” a dat cărțile pe față: „E cel mai mic din prima ligă!”

Gică Hagi are parte de un sezon fantastic cu echipa sa, Farul Constanța. Echipa din Dobrogea se află pe primul loc în Liga 1.

Recent, „Regele” a vorbit despre salariul pe care îl are la club. Iată ce a spus Hagi.

„E cel mai mic din prima ligă!”

„Sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari.

Și la jucători e la fel. Fixurile sunt cât credem noi că putem să ducem, dar după aceea prin bonusuri vrem să motivăm jucătorul. El trebuie să arate că poate și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii. Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție.

O să vină și ziua în care o să fiu plătit bine. Cum le zic și jucătorilor… Cu toții luptăm pentru a avea o cotă pe piață. Fiecare are cota lui și important e să fii dorit. Când tu faci bine, vine respectul, lumea te vrea și pentru asta trebuie să muncești”, a declarat Gică Hagi, pentru Fanatik.