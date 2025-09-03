Care este sistemul de calificare pentru EURO 2027

La turneul final de tineret de peste 2 ani ce va fi găzduit de Albania și Serbia sunt disponibile14 locuri în calificări pentru care vor lupta 51 de naționale. Cele două gazde ale turneului sunt calificate automat, se arată pe site-ul oficial al FRF.

La tragerea la sorți din luna februarie au fost stabilite cele 9 grupe de calificare, 6 alcătuite din 6 echipe și încă 3 grupe alcătuite din câte 5 echipe. Câștigătoarele celor 9 grupe din preliminarii vor obține automat calificarea la EURO 2027. Pe lângă cele 9 câștigătoare de grupă, echipa clasată pe locul secund cu cea mai bună linie de clasament (fără a se lua în calcul rezultatele împotriva echipelor de pe ultimul loc, în cazul grupelor cu câte 6 echipe) va merge de asemenea direct la EURO 2027.

Rămân astfel încă 4 locuri disponibile la turneul din Albania și Serbia, cele 8 echipe de pe locurile secunde din grupele de calificare urmând lupte pentru calificare. Se vor juca patru meciuri de baraj în sistem tur-retur, cele 4 câștigătoare urmând să completeze tabloul echipelor calificate la EURO 2027.

8 orașe vor găzdui meciurile de la EURO

Turneul final din vara anului 2027 va fi găzduit de două țări, Albania și Serbia, fiind a patra oară când europeanul este atribuit către două federații. Precedentele ediții cu două țări aflate în postura de gazde au fost în 2019 (Italia și San Marino), 2021 (Ungaria și Slovenia) și 2023 (România și Georgia).

Câte patru orașe din fiecare țară vor găzdui meciurile de la turneul final de tineret din 2027: Tirana, Shkodër, Elbasan și Rrogozhinë din Albania, respectiv Novi Sad, Loznica, Leskovac și Zaječar din Serbia. Finala este programată în Albania, la Tirana, în timp ce meciul de deschidere va avea loc în Serbia, la Novi Sad.

Noua generație U21 are șansa, pe lângă participarea la al 5-lea turneu european consecutiv, să lupte și pentru o nouă calificare la Jocurile Olimpice deoarece turneul găzduit de Albania și Serbia va servi drept etapă de calificare a naționalelor din Europa la competiția din Los Angeles de peste 3 ani!