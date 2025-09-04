Care este situația lui Chiricheș la FCSB în acest moment

La trei zile de la momentul pe care mulți l-au considerat umilitor față de Vlad Chiricheș, care a fost scos din teren în minutul 29 la meciul cu CFR Cluj, Becali a anunțat că, pentru moment, situația contractuală a rămas la fel.

Chiricheș mai are contract până la finalul anului, însă Becali a declarat că nu l-a contactat direct pentru a-i cere să rezilieze sau să se retragă, din prea mult respect față de el.

„Face ce vrea el. Eu contractul îl respect. Dacă vrea să rămână, să rămână, dar noi trebuie să respectăm echipa. Pe jucător îl respect respectându-i contractul. Dar noi nu putem încurca echipa. E cuminte. Altcineva dădea din mâini, înjura.

I-am spus lui MM că mi-e rușine să vorbesc cu el. Chiricheș e altceva, e alt om, nu poți să vorbești cu el așa… E un om respectabil, am făcut niște lucruri mari cu el. Dar el nu mai poate să joace.

Păi, mă cert cu Chiricheș pentru bani? Niciodată! Am luat pe el zece milioane”, a declarat Becali.