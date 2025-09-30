Care este situația lui Edjouma la FCSB: „Poate că a semnat cu altcineva”

MM Stoica spune că Malcom Edjouma ar putea pleca gratis de la FCSB, având în vedere că în iarnă îi expiră contractul.

”Poate că a semnat cu altcineva, cine ştie. Nu l-am întrebat. Dacă a semnat cu altcineva nu sunt şanse să prelungească.

FCSB nu i-a făcut nicio propunere. Dacă întreabă patronul, recomandarea mea ar fi să prelungim”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Gigi Becali declara săptămâna trecută că fotbalistul francez va pleca.

„Edjouma îşi termină contractul, n-am ce să fac. (n.r. Să-i reînnoiţi contractul) Nu cred”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Malcom Edjouma joacă la FCSB din 2022, când a fost transferat de la FC Botoșani cu aproximativ 300.000 de euro.

El a strâns 112 meciuri, 18 goluri și opt pase decisive în tricoul „roș-albaștrilor”.