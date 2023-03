Care este situația salariilor de la Petrolul Ploiești!? Budescu a dat cărțile pe față: „Nu știu cât o mai ducem așa!”

Petrolul Ploiești se confruntă în continuare cu probleme financiare. Clubul din provincie așteaptă venirea și implicarea unor sponsori.

Constantin Budescu, mijlocașul „Lupilor”, a vorbit despre situația de la echipă. Iată ce a spus.

„Nu știu cât o mai ducem așa!”

„E o situație delicată, noi tot așteptăm să vină cineva, tot se aude că o să se rezolve din probleme. Sperăm. Noi încercăm să obținem puncte și să nu retrogradăm.

Ăsta a fost obiectivul, chiar dacă am fost bine și am fost acolo, spunea lumea că avem șanse la play-off, dar eu am spus că obiectivul e salvarea. Pentru că returul campionatului o să fie altceva și o să se piardă puncte.

Nu a ajuns Marian Copilu, am auzit de prin presă că ar putea să vină. Nu sunt majore problemele, nu știu dacă sunt cam două luni și jumătate, dar mai sunt bonusuri, prime, ce au mai luat din urmă băieții, s-au mai făcut creanțe, s-a mai reglat, adică am dus-o binișor, dar nu știu cât o mai ducem așa”, a spus Constantin Budescu, pentru Digi Sport.