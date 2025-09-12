Care este starea accidentării lui Dawa: ”Un an de zile o să stea, bă, un an!”

Joyskim Dawa s-a rupt la națională.

Ruptura de ligamente i-a complicat cariera fotbalistului.

MM Stoica a vorbit recent despre accidentarea fotbalistului.

Acesta susține că va depăși un an de stat în afara terenului și că încă nu a început antrenamentele.

„Şut s-a rupt acum, Dawa s-a rupt, un an de zile o să stea, bă, un an! (n.r. – despre Şut) Într-adevar, vii de la un tip de pregătire, cu un anumit preparator fizic, te duci la alt tip de pregătire şi se întâmplă”, a declarat Mihai Stoica.