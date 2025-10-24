Care este starea de sănătate a lui Andrei Borza! Anunțul făcut de Rapid

Fundașul Rapidului, Andrei Borza, a efectuat controlul medical postoperator, la 3 săptămâni după intervenția chirurgicală suferită pentru fractura de la degetul piciorului drept.

Jucătorul va continua procesul de recuperare progresivă

Conform echipei medicale, evoluția sa este foarte bună. Andrei a început un program structurat de recuperare, sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului.

Jucătorul va continua procesul de recuperare progresivă, urmând să crească treptat sprijinul pe piciorul drept în perioada următoare, până la reluarea completă a mobilității, fără utilizarea cârjelor.

„Întreg clubul îi dorește lui Andrei multă sănătate și o revenire cât mai rapidă pe teren!”, a transmis rapid, pe facebook.