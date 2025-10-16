Care este starea de sănătate a lui Ousmane Dembele! Anunțul făcut de PSG

Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur, se află ‘în faza de recuperare’, a anunțat joi clubul său, Paris Saint-Germain, în ajunul meciului din Ligue 1 împotriva lui Strasbourg, pe care fotbalistul ar urma să-l rateze, spre deosebire de Desire Doue, care este din nou apt de joc, transmite AFP.

Fabian Ruiz își continuă procesul de recuperare’

Dembele, care a suferit o accidentare la coapsă în timp ce juca pentru Les Bleus în septembrie, a fost supus unui tratament la o clinică specializată din Doha, capitala Qatarului, în timpul pauzei internaționale care tocmai s-a încheiat. Clubul a indicat într-un comunicat că fotbalistul se află ‘în faza de recuperare’, ceea ce sugerează că el va rata meciul cu Strasbourg.

‘Nu știu data revenirii jucătorilor accidentați. Staff-ul nostru încearcă să nu își asume niciun risc cu privire la sănătatea jucătorilor’, a declarat joi antrenorul Luis Enrique într-o conferință de presă.

În altă ordine de idei, ‘Fabian Ruiz își continuă procesul de recuperare’, a precizat PSG. Mijlocașul, care nu a jucat pentru Spania în timpul pauzei internaționale, ar urma să fie menajat pentru partida cu Strasbourg.

Desire Doue și Marquinhos ar trebui să revină în lot vineri

Un alt mijlocaș, portughezul Joao Neves, care, de asemenea, nu s-a alăturat echipei națională, va fi menajat. ‘În urma ultimelor examinări și teste, staff-ul medical a decis să prelungească programul de recuperare al lui Joao Neves pentru a asigura o recuperare completă înainte de revenirea sa în competiții’, a afirmat campioana Franței și a Europei.

În schimb, Desire Doue și Marquinhos, care nu au fost menționați în comunicatul medical, ar trebui să revină în lot vineri, la fel ca și Hvicea Kvarațhelia, care a jucat pentru Georgia.

‘Este întotdeauna o surpriză după pauza internațională, trebuie să așteptăm și să vedem cum se simt jucătorii care au sosit astăzi… Există diferite situații personale pe care trebuie să le analizăm’, a spus Luis Enrique.

‘Comunicatul medical e una, terenul e altceva. Astăzi vom avea primul antrenament al săptămânii cu toți jucătorii, trebuie să vorbim cu ei ca să vedem cum se simt’, a subliniat el.

Totuși, ‘este o veste bună să vedem că sunt pregătiți’, a adăugat spaniolul în legătură cu Desire Doue, Kvarațhelia și Marquinhos.