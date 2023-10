Care este viitorul lui Dan Alexa la FC Botoșani după ultimele rezultate: „Trebuie să văd și rezultatele!”

Dan Alexa a preluat-o pe FC Botoșani chiar pe 1 septembrie 2023. „Chirurgul” a strâns pe banca formației moldave 3 înfrângeri și 3 remize, fără vreo victorie.

Patronul Valeriu Iftime a vorbit despre soarta tehnicianului pe banca echipei sale. Finanțatorul Botoșaniului se declară mulțumit de Alexa, însă așteaptă rezultate favorabile.

„Trebuie să văd și rezultatele!”

”Alexa? Am rămas surprins de el ca om și ca antrenor, dar trebuie să văd și rezultatele. Eu cred că poate, că am ales bine, dar totul depinde de rezultate până la urmă, asta e viața antrenorilor. Nu găsesc o listă a antrenorilor cu licență Pro care să fie promovată, la care să am acces mereu, să văd care e pregătirea, mereu se duce vorba din gură în gură prin impresari.

Anul trecut am greșit. În 2022 nu am adus niciun fotbalist bun. După ce spunea Marius Croitoru părea simplu, dar nu era așa. Am avut niște transferuri nereușite, apoi a trebuit să fac curățenie, acum am jucători de calitate, dar toate energiile sunt afectate când ești pe ultimul loc.

Toți jucătorii au o stare de inconfort care complică situația. Dan are un discurs bun, cu FCSB am avut o repriză în care am jucat bine, aproape că i-am dominat”, a declarat Valeriu Iftime, pentru cei de la Playsport.

FC Botoșani este ultima clasată în Liga 1. După 12 etape scurse din noul sezon, moldovenii au doar 6 puncte, fără nici măcar o victorie (6 eșecuri și 6 remize).