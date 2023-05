Care este viitorul lui Denis Alibec la Farul Constanța: „Noi trebuie să îl convingem să rămână prin ceea ce facem!”

Denis Alibec are parte de un sezon foarte bun la Farul Constanța. Atacantul a înscris 14 goluri până acum în acest sezon.

Recent, Gică Hagi a vorbit despre viitorul atacantului la echipa sa. Iată ce a spus „Regele”.

„Noi trebuie să îl convingem să rămână prin ceea ce facem!”

„Alibec are contract cu noi încă 2 ani. El poate oricând să meargă afară pentru că are o vârstă. Și la această vârstă noi lucrăm foarte bine cu jucătorii. Și când sunt tineri, dar la ei în special nu avem pretenții. Alibec e liber să plece afară dacă își găsește ceva foarte bun în străinătate care îi convine. Are contract la noi în țară încă 2 ani, am reînnoit cu el.