Care este viitorul lui Săpunaru la Rapid! Victor Angelescu a făcut marele anunț: „Este 100%!”

Cristi Săpunaru va împlini în curând vârsta de 39 de ani. Fundașul central a revenit la Rapid sezonul trecut.

Victor Angelescu, acționarul de la clubul giuleștean, a vorbit despre viitorul lui Săpunaru la echipă. Iată ce a spus.

„Este 100%! Are un loc în clubul ăsta nu numai ca jucător!”

„Săpunaru are contract pe viață cu Rapid, așa că nu va fi o problemă. Ce știm sigur e că o să continue și la anul. Are contract până în vară și vom prelungi pe încă un an. Este 100%, dar vă repet: Săpunaru va rămâne la Rapid cât timp își dorește el. Are un loc în clubul ăsta nu numai ca jucător”, a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.