Care este visul lui Luka Modric la AC Milan: „Am câștigat deja totul”

Luka Modric continuă să sfideze toate așteptările la 40 de ani, maestrul croat devenind rapid inima liniei de mijloc a lui Milan.

Modric a explicat de ce a ales Milan

Impactul său din primele săptămâni ale sezonului a depășit ceea ce mulți în Italia au prezis, iar fanii rossonerilor l-au adoptat deja ca pe lider atât pe teren, cât și în afara lui.

Modric a explicat de ce a ales Milan pentru ultimul mare capitol al carierei sale, insistând că încă își dorește să concureze la cel mai înalt nivel.

‘Să joc pentru Milan este cel mai bun lucru pentru mine acum. Sunt la un club mare și istoric. Echipa are talent, iar antrenorul este un câștigător. Este un drum lung, dar am așteptări mari’, a afirmat croatul.

El a dat de înțeles că nu a venit în Serie A pentru un turneu de adio, ci cu o mentalitate de învingător: ‘Am venit aici să câștig. Revenirea în Liga Campionilor este obiectivul minim, dar sper să realizez și mai mult.’

Modric a reflectat și asupra copilăriei sale, dezvăluind că a fost fan al lui Milan cu mult înainte de a purta tricoul acestei echipe: ‘Idolul meu a fost Boban și am crescut cu mitul lui. Dar și Maldini, Kaka, Pirlo, Seedorf…’

El a lăudat nivelul fotbalului italian, numind Serie A una dintre cele mai competitive ligi din Europa: ‘Nivelul este foarte ridicat. În alte ligi mari nu găsești atât de multe meciuri tari ca aici: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma…’

Modric a vorbit și despre emoția de a păși pe o altă scenă legendară: ‘Bernabeu este special pentru mine, dar San Siro este plin de istorie. Ancelotti mi-a spus că mi-ar plăcea foarte mult să joc aici – el este unul dintre cei mai mari.’

În cele din urmă, el a vorbit despre ambiția sa. ‘Am câștigat deja totul, dar visul meu este să câștig cu Milan. Când nu renunți niciodată, orice se poate întâmpla. Forza Milan sempre’, a spus el.