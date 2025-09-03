Care sunt cele 6 echipe care prind play-off-ul în opinia lui Marius Șumudică: „Sunt ferm convins!”

Marius Șumudică a declarat că, în opinia sa, sezonul de play-off din Superliga va fi dominat de aceleași echipe ca anul trecut. Fostul antrenor de la Rapid nu vede ca surprizele din startul campionatului să reziste până la finalul sezonului regular.

Șumudică este ferm convins că FCSB și CFR Cluj vor ajunge în play-off, mai ales că CFR Cluj s-a concentrat pe campionat după eliminarea din cupele europene. De asemenea, el crede că Dinamo are șansa să ajungă în play-off, datorită jocului bun și emulației create în jurul echipei. Rapid, cu un start de sezon foarte bun, și Universitatea Cluj („U Cluj”), care își va reveni și va lupta pentru locurile de play-off, sunt alte formații indicate de Șumudică.

Șumudică apreciază că Craiova are un lot foarte bine structurat și consideră că este puțin probabil să piardă accesul în play-off. El subliniază rolul decisiv al antrenorului Mirel Rădoi în succesul echipei și faptul că revenirea unor jucători accidentați, precum Paradela, va consolida echipa.

Deși echipe precum Argeș, Botoșani și UTA au avut un start de sezon bun, Șumudică nu crede că acestea vor putea păstra același ritm până la finalul sezonului regular, motivând că experiența și loturile echipelor favorite vor face diferența.

„Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să vedem acum primele patru-cinci echipe [în play-off]. Unele au ajuns acolo conjunctural. Or să vină echipe din spate, iar în momentul în care intri în play-off, acolo se joacă pe trei puncte, nu se mai joacă pe un punct jumătate.

Acum, când iei un punct sau când piezi, e același lucru. Important este ca, la final, după 30 de etape, să prinzi primele șase. După care începe un alt campionat. Eu sunt ferm convins că atât FCSB-ul cât și CFR Cluj, mai ales că CFR Cluj a ieșit din competițiile europene, vor fi în play-off. Sunt două echipe care vor fi în play-off.

Eu o văd și pe Dinamo un play-off, la modul cum joacă în momentul de față și emulația care s-a creat în jurul acestei echipe, și mai ales că există șansa de a juca în Europa. Rapid, bineînțeles, e acolo, are un start foarte bun.

Cred că și U Cluj va reveni, din punctul meu de vedere, a și ieșit din competițiile europene. Este un proiect serios acolo și cred că va reveni, se va bate acolo. Craiova, care este deja, și-am spus-o, e foarte greu să mai piardă play-off-ul. Nu există așa ceva!

Cei de la Craiova aveau un lot bine structurat. Nu știu dacă mai aveau nevoie de fundași centrali, de o bandă, mai ales că, din informațiile pe care le am, în scurt timp își revine și Paradela. Acum, Mirel știe cel mai bine. El decide. E clar că au un lot foarte bine structurat. Din punctul meu de vedere, îi ajută, în primul rând, jocul.

Îi ajută mâna asta liberă dată lui Rădoi, deci este un factotum acolo, el decide, el face, rezultatele se văd atâta timp cât mergi pe mâna unui antrenor”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.