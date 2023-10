Carlo Alcaraz revine pe teren după 3 săptămâni de absență: „Voi juca la Paris-Bercy şi voi fi la Torino pentru ATP Finals”

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (2 ATP) şi-a anunţat participarea la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy.

Competiția are loc între 30 octombrie și 5 noiembrie. Câştigător a două titluri de Mare Şlem (US Open 2022 şi Wimbledon 2023), Alcaraz va participa și la Turneul Campionilor (ATP Finals), competiţia de final de sezon din circuitul profesionist, la care vor fi prezenţi cei mai buni opt jucători ai anului, între 12 şi 19 octombrie, la Torino.

„Am veşti bune, mă simt mai bine în fiecare zi, voi juca la Paris-Bercy şi voi fi la Torino pentru ATP Finals. Aştept cu nerăbdare să închei anul într-o notă bună”, a scris jucătorul iberic pe contul său de pe reţeaua X (ex-Twitter).

I have good news! 🙌🏻 I am feeling better every day and I will play Paris-Bercy and be in Turin for the ATP Finals! 😍 Excited to finish the year on a high! 💪🏻 pic.twitter.com/RC1pCzr237

