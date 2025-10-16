Carlo Ancelotti a anunțat obiectivul Braziliei la CM 2026, după eșecul rușinos cu Japonia

‘Responsabilitatea noastră’ este câștigarea Cupei Mondiale din 2026, a declarat italianul Carlo Ancelotti, selecționerul naționalei de fotbal a Braziliei, într-un interviu acordat FIFA.

Brazilia nu a mai câștigat trofeul din 2002

De când a preluat funcția de selecționer al reprezentativei Braziliei în luna mai, Carlo Ancelotti se bucură din plin de noua sa aventură. Antrenorul italian, cunoscut pentru calmul său legendar și palmaresul impresionant, a vorbit despre integrarea sa, despre viața de zi cu zi în Brazilia și despre ambițiile care îl motivează.

‘Ca să fiu sincer, trec printr-un moment excelent. Mă simt foarte bine datorită CBF (federația braziliană – n. r.) și jucătorilor’, a afirmat el. Deja calificată la următoarea Cupă Mondială, Brazilia își poate permite să se pregătească în liniște pentru eveniment, un lux pe care antrenorul îl apreciază.

‘Avem timpul necesar să ne pregătim corespunzător pentru Cupa Mondială. Totul merge foarte bine. Mă bucur foarte mult de această perioadă. Locuiesc în Rio și, cum se spune în portugheză, «muito bonito» (foarte frumos – n. r). Da, apreciez cu adevărat’, a spus el.

Însă, dincolo de cadrul idilic, anvergura proiectului l-a atras pe fostul antrenor al lui Real Madrid: ‘Am acceptat acest post pentru că am considerat că este o oportunitate excelentă de a conduce echipa națională a Braziliei, cea mai de succes echipă din istorie, cu cele mai multe Cupe Mondiale câștigate (cinci, în 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002 – n. r.). Am avut această oportunitate și am profitat de ea.’

Însă Ancelotti nu se amăgește: a conduce Brazilia înseamnă a purta speranțele unui popor pasionat, iar el este pe deplin conștient de așteptări. ‘Cred că responsabilitatea noastră, precum și cea a jucătorilor de pe teren ce reprezintă echipa națională, este să realizăm ceea ce își dorește fiecare brazilian: să câștigăm Cupa Mondială, la 24 de ani de la ultimul titlu’, a spus tehnicianul.