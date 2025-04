Carlo Ancelotti a fost întrebat dacă a fost ultimul meci cu Real Madrid în Liga Campionilor

După Real Madrid – Arsenal 1-2, 1-5 la general, Carlo Ancelotti, 65 de ani, tehnicianul „Los Blancos”, criticat tot mai vehement de suporterii „galacticilor”, a declarat că „tunarii” au meritat calificarea.

„Trebuie să fim sinceri. În cele două partide, Arsenal a meritat calificarea în semifinale. Fotbalul are două fețe: cea fericită, pe care am trăit-o de multe ori, dar și cea tristă, pe care trebuie să învățăm să o gestionăm în același mod. Ni s-a întâmplat mai rar decât altor echipe, dar trebuie să învățăm să o gestionăm, ne-ar permite să fim mai buni în partidele următoare.

Pentru a schimba dinamica echipei, aveam nevoie de ceva pozitiv, cum a fost penalty-ul pe care arbitrul l-a acordat, anulându-l ulterior. Aveam nevoie de ceva care să ne dea mai multă încredere, însă nu am reușit să schimbăm soarta calificării. Calificarea s-a decis încă din meciul tur.

Acum ne-a rămas lupta din campionat. Avem un dezavantaj, urmează partida cu Barcelona, avem finala Copa del Rey, Cupa Mondială a Cluburilor și trebuie să gestionăm eficient această perioadă, care face parte din fotbal, deși nu suntem obișnuiți cu ea. Ea există totuși. Trebuie să ținem capul sus și să învățăm din greșelile noastre”, a declarat „Don Carlo” la finalul partidei cu Arsenal.

Ulterior, întrebat de unul dintre reporterii aflați în sală dacă a fost ultimul său meci în Champions League cu Real Madrid, Ancelotti a răspuns ironic, cu zâmbetul pe buze: „În acest sezon, da”. Apoi a completat: „Nu știu ce îmi rezervă viitorul, nici nu vreau să știu”.