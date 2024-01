Carlo Ancelotti i-a băgat în ședință pe doi jucători de la Real Madrid: „Le-am spus că mie nu-mi plac călcâiele”

Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, a reușit să cucerească trofeul cu numărul 11 pe banca madrilenilor și l-a egalat pe fostul său asistent, Zinedine Zidane.

Real Madrid a învins-o pe Barcelona, scor 4-1, în finala Supercupei Spaniei. Vinicius Junior a fost starul din „El Clasico” după ce a reușit să marcheze de trei ori.

„Acum este timpul să punem acest trofeu în vitrină și îl așteptăm cu nerăbdare pe următorul. Sunt în al nouălea cer, acest club îmi oferă foarte multă dragoste și sprijin. Rezultatul a fost uriaș, dar până la golul de 4-1 meciul a fost deschis. Ne înșelăm dacă ne gândim că a fost ușor.

Am vrut să câștigăm și am meritat asta. Barcelona a controlat posesia, și-a creat ocazii. Am făcut un meci foarte bun, suntem foarte periculoși pentru că există mobilitate în ofensivă, nu poziții fixe. Vinicius, Bellingham, Rodrygo cu ajutorul fundașilor laterali creează mult pericol”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit as.com.

Antrenorul Supercampioanei Spaniei a comentat prestația lui Vinicius și a explicat de ce a ales să-l înlocuiască pe brazilian spre sfârșitul partidei.

„Vinicius a făcut un meci extraordinar, de-a dreptul incredibil. L-am schimbat pe final pentru a evita problemele, el vină după o accidentare. Trebuie să se concentreze pe ce are de făcut, trebuie să dea speranță și titluri fanilor lui Real Madrid. I-am spus că mie nu-mi plac „călcâiele”. A apelat și el la acest procedeu, a făcut-o și Bellingham. Le-am zis să nu o mai facă, nu e nevoie de așa ceva,

Araujo este un fundaș de clasă mondială, dar Vinicius s-a descurcat foarte bine astăzi în fața lui. A avut nevoie de doar 2-3 jocuri pentru a reveni la forma sa. Cel mai important rol le revine jucătorilor întotdeauna, antrenorul trebuie doar să se adapteze și să găsească soluții. A fost o seară specială, dar la Madrid sunt multe astfel de seri, acesta este farmecul acestui club”, a mai spus antrenorul lui Real Madrid.