Carlo Ancelotti nu l-a inclus pe Vinicius Jr în lotul Braziliei pentru ultimele două meciuri din preliminariile Mondialului 2026

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a surprins prin decizia de a nu-l include pe atacantul Realului, Vinicius Jr, în lista preliminară pentru ultimele două partide ale naționalei verde-aurore din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

Motivul principal al excluderii este suspendarea suferită de jucător, după ce a acumulat al treilea cartonaș galben în victoria cu 1-0 împotriva Paraguayului. Aceasta îl face automat indisponibil pentru meciul cu Chile, programat pe 4 septembrie. Pe lângă suspendare, stafful tehnic a decis să nu-l convoace și pentru partida cu Bolivia de pe 9 septembrie, pentru a-i oferi o pauză binevenită după un sezon foarte solicitant, în care a evoluat în peste 60 de meciuri oficiale pentru club și națională.

În contrast, colegii săi de la Real Madrid, Rodrygo și Éder Militão, revin în lotul Braziliei, fiind recuperați complet după accidentări. Militão este una dintre revenirile notabile, după ce a trecut prin a doua operație la ligamentele încrucișate și a fost deja titular în amicalul recent al Realului cu Tirol.

Brazilia este deja calificată matematic la Mondialul din 2026, urmând să participe la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada. Ancelotti va anunța oficial lotul final pe 25 august, iar jucătorii vor începe pregătirea pe 1 septembrie.