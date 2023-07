Carlo Ancelotti preia naționala Braziliei! Va pregăti echipa pentru Copa America

Președintele Federației Braziliene de Fotbal, Ednaldo Rodrigues, a dat asigurări că italianul Carlo Ancelotti va conduce naționala din iunie 2024.

Carlo Ancelotti va pregăti naționala Braziliei pentru Copa America 2024

Rodrigues a oficializat numirea lui Fernando Diniz, pentru un an, ca antrenor al singurei naționale din lume de 5 ori campioană mondială.

Actualul tehnician al lui Fluminense va lucra, în paralel, și la echipa de club și la națională. Forul a publicat un videoclip cu declarații ale președintelui și noului antrenor, dar Diniz va fi prezentat oficial în cursul zilei de azi, la sediul federației din Rio de Janeiro, anunță Marca.

„Fernando Diniz va conduce soarta echipei braziliane timp de un an. Sunt sigur că o va face cu multă competiție, așa cum a fost întotdeauna„, a spus Rodrigues.

Antrenorul recunoaște că este „o mândrie și o onoare” să pregătească naționala Braziliei. „I-am antrenat pe câțiva jucători când erau tineri, Bruno Guimaraes și Antony, de exemplu.

Am urmărit mult creșterea acelei generații. Am fost și un adversar al unora și am ajuns să-i admir pe mulți alții care joacă în Brazilia și în Europa”, a adăugat el.

Rodrigues a asigurat că Ancelotti va conduce formația braziliană din iunie 2024, dar a ținut să clarifice că Diniz va avea autonomie deplină în această perioadă.

„Este antrenor și va conduce în paralel Fluminense și naționala. Pentru noi, nu este interimar. Are un contract pe 12 luni. Va face trecerea către Ancelotti, care va sosi pentru Copa America”, a spus președintele federației.

Următoarea ediție a Cupei Americii va avea loc în Statele Unite între 20 iunie și 14 iulie 2024. Finala Ligii Campionilor se va juca pe 1 iunie, iar LaLiga se încheie pe 26 mai, deci Ancelotti se va alătura la timp naționalei sud-americane.