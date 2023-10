Carlo Ancelotti s-a stăpânit greu după FC Sevilla – Real Madrid 1-1: „Ca să evit suspendarea, nu spun ce gândesc”

Echipa Real Madrid a remizat, 1-1, în deplasare, cu FC Sevilla, în etapa a 10-a a campionatului Spaniei.

Real Madrid a obținut un singur punct pe terenul celor de la FC Sevilla, având două goluri anulate

Oaspeții au avut două goluri anulate la începutul partidei. Reaușita lui Valverde din minutul 4 nu a fost validată din cauza unui ofsaid la Bellingham.

Peste câteva zeci de secunde, arbitrul a întrerupt meciul pentru a vedea dacă fundașul gazdelor, Rudiger, are nevoie de îngrijiri medicale după un fault.

Cei de la Real nu au auzit fluierul, au plecat pe contraatac, Bellingham a trimis mingea în poartă, dar golul nu a fost validat.

Acest lucru l-a determinat pe antrenorul oaspeților, Carlo Ancelotti, să lanseze o serie de ironii la finalul partidei.

„Cred că arbitrul a luat doar decizii corecte. A oprit jocul să se asigure că un jucător e bine. Cred că a făcut un meci mare. 100% mi-a plăcut arbitrajul. La final, l-am întrebat despre cartonașul meu galben. Nimic mai mult.

Ironia e singurul lucru care-mi rămâne. Dacă aș spune ce gândesc, aș primi multe etape de suspendare, iar mie cel mai mult îmi place să stau pe banca lui Real Madrid. Ca să evit suspendarea, nu spun ce gândesc”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit as.com.

„Ca să evit suspendarea, nu spun ce gândesc”, a răbufnit Carlo Ancelotti după FC Sevilla – Real Madrid

Golurile au fost înscrise la interval de câteva zeci de secunde. Cu un sfert de oră înainte de final, David Alaba a deviat în propria poartă mingea centrată de pe stânga de Acuna.

Bucuria gazdelor a durat 4 minute, până când Kroos a executat o lovitură liberă de pe partea dreaptă, iar Carvajal a înscris cu capul sub transversală.

FC Sevilla a fost aproape de victorie în minutul 80, când fosta glorie a lui Real Madrid, Sergio Ramos, a trimis cu capul de la aproximativ 10 m, dar Kepa a avut o intervenție excelentă și a scos mingea de lângă bară.

„A fost un meci greu. Am început bine, am marcat de două ori, dar golurile au fost anulate. În partea a doua, totul a fost echilibrat, pentru că noi am scăzut intensitatea.

Rezultatul nu e rău, dar e evident că voiam să câștigăm. Totuși, un punct obținut aici împotriva unui astfel de adversar nu e rău. Mergem mai departe”, a completat Ancelotti, de această dată serios.

În urma acestui rezultat, Real Madrid continuă să fie lider, cu 25p, urmată de Atletico Madrid (22p), Girona (22p) și Barcelona (21p), toate cu un meci mai puțin.