Carlos Alcaraz a fost învins de Taylor Fritz la Laver Cup

Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, a fost învins în două seturi, 6-3, 6-2, de americanul Taylor Fritz, într-un meci din ziua a doua a competiției masculine de tenis Laver Cup.

Prima echipă care va acumula 13 puncte intră în posesia trofeului

Selecționata Restului Lumii a preluat conducerea în duelul cu echipa Europei (9-3), sâmbătă la San Francisco (SUA).

Reprezentanți ‘bătrânului continent’ au pierdut de altfel toate cele trei meciuri de simplu de sâmbătă, precum și partida de dublu, care au adus câte 2 puncte învingătorilor.

Echipa Europei, al cărei căpitan este francezul Yannick Noah, a condus cu 3-1 după prima zi a competiției, în care victoriile au fost recompensate cu un singur punct.

Sâmbătă, australianul Alex de Minaur (locul 8 ATP) a avut nevoie de doar 89 de minute pentru a-l învinge pe germanul Alexander Zverev, în fața căruia s-a impus cu 6-1, 6-4.

Argentinianul Francisco Cerundolo (21 ATP) a trecut apoi cu 6-3, 7-6 (7/5) de danezul Holger Rune, înainte ca Fritz să se impună în fața recentului câștigător al US Open, cu 6-2, 6-3, în 71 de minute.

Echipa Restului Lumii, condusă de fostul tenisman american Andre Agassi, a adăugat apoi cireașa pe tort în meciul de dublu, în care Alex de Minaur și americanul Alex Michelsen au dispus cu 6-3, 6-4 de perechea europeană compusă din Holger Rune și norvegianul Casper Ruud.

Meciurile de duminică vor valora trei puncte, iar prima echipă care va acumula 13 puncte va intra în posesia trofeului.